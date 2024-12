STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, forse ci sono giocatori che non hanno la struttura mentale per reggere la pressione del ‘Massimino’. Gestione dei portieri rivedibile”

Nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, il collega Alessandro Vagliasindi analizza la sconfitta casalinga del Catania contro il Potenza e la situazione attraversata in casa rossazzurra:

“Il bilancio è certamente negativo per quel che riguarda la partita di sabato, caratterizzata da degli errori macroscopici, Adamonis in testa. Nel primo tempo il Catania aveva sofferto il palleggio del Potenza, non riuscendo a trovare le chiavi di volta per mettere la partita sui binari della supremazia. Queste considerazioni si legano poi a quello che è il cammino di questa squadra, che in tutte le circostanze ha avuto l’opportunità di elevarsi da questa zona di centro classifica ed ha sempre fallito le occasioni. Aveva a disposizione due gare di fila in casa per accorciare possibilmente le distanze dal Benevento, invece nella giornata in cui i sanniti hanno perso in casa col Giugliano il Catania non è riuscito a ridurre il distacco. Ricordiamo anche che la distanza si ridurrebbe se la Turris verrà esclusa dal campionato”.

“Il Catania alla 9a Giornata, dopo avere battuto l’Altamura, aveva 2 punti di distanza dal Benevento. Nelle successive 10 partite questa differenza si è acuita di 7 lunghezze, peraltro il calendario del Catania oggettivamente non è stato dal coefficiente di difficoltà molo elevato. Bisogna capire perchè il Catania quando ha avuto l’opportunità di rilanciarsi non lo ha fatto, e perchè dopo l’intervento negli spogliatoi nel post Catania-Cavese, la dirigenza si è trovata costretta con Grella a ribadire alla squadra concetti che dovrebbero essere ormai arcinoti. Probabilmente ci sono giocatori che non hanno la struttura soprattutto mentale per poter reggere la pressione del ‘Massimino’, spiegandosi in questo tipo di interpretazione i risultati deludenti che si susseguono ormai da diverse partite. Qui potrà intervenire la dirigenza in tema di calciomercato“.

“Adamonis? Sembra avere un atteggiamento mentalmente distante dalla realtà di Catania, in base a dettagli che ho avuto modo di constatare in maniera diretta durante le partite allo stadio. La gestione dei due portieri ad un certo punto della stagione è stata a mio avviso rivedibile perchè si è creata un pò di confusione e non ne hanno beneficiato nè Bethers, nè Adamonis. Evidentemente quest’ultimo ha risentito di più dell’alternanza a difesa dei pali del Catania. E non escludo che, oltre a Farroni, arriverà un altro portiere con Adamonis che potrebbe essere destinato ad altri lidi“.

