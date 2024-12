MERCATO – Serie C, Merola: “Se a gennaio resto a Pescara? Non lo so, vedremo…”

Nella sessione estiva del calciomercato, Davide Merola è stato al centro dell’attenzione. Club come Trapani e Catania avevano manifestato un forte interesse, poi non se fece più nulla e Merola rimase a Pescara. Due mesi fa disse a mezzo stampa che sarebbe certamente rimasto anche a gennaio, ma negli ultimi giorni Merola ha cambiato versione, mostrandosi dubbioso sul proprio futuro ai microfoni di Rete8:

“Non lo so, vediamo quello che succede. Ormai ci siamo quasi a gennaio, vediamo a febbraio come si concluderà la finestra invernale del mercato. Ripeto, non so cosa accadrà. Per ora sono un giocatore del Pescara e resto qui, ma non so a gennaio cosa potrà succedere. Qual è la mia volontà? Non so, vedremo”. Chissà che non si possa riaprire uno spiraglio per un eventuale trasferimento alle pendici dell’Etna alla riapertura del calciomercato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***