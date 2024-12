QUI CATANIA: terza sessione invernale della gestione Pelligra. Che mercato sarà?

Nei prossimi giorni per la terza volta il Catania opererà sul mercato invernale sotto la gestione Pelligra. Nel 2023 i rossazzurri fecero poco o nulla (giusto qualche uscita e gli innesti di Baldassar e De Respinis), avendo allestito in estate una corazzata che permise alla squadra di Giovanni Ferraro di stravincere il campionato di Serie D con ampio anticipo.

L’anno successivo, dopo la rivoluzione estiva della rosa fresca di promozione in C, la dirigenza apportò ulteriori modifiche. Portando a termine altre 12 operazioni in entrata a fronte di 11 cessioni con un monte ingaggi elevatissimo. Approdarono sotto l’Etna Furlan, Celli, Kontek, Monaco, Haveri, Welbeck, Peralta, Sturaro, Tello, Cicerelli, Costantino e Cianci. Il risultato? Playout evitati in extremis e partecipazione ai playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C, perdendo lo spareggio con l’Avellino a maggio.

In questa stagione il Direttore Sportivo Daniele Faggiano ha ereditato una situazione contrattuale molto pesante, non riuscendo a liberare tutti gli esuberi ed effettuando una nuova maxi rivoluzione dell’organico. Stavolta non ci si attende un intervento massiccio del Catania in sede di calciomercato, tenendo conto che a libro paga ci sono ancora diversi calciatori fuori lista più l’allenatore Cristiano Lucarelli ed il dirigente Antonello Laneri.

Qualcosa, però, il Catania in entrata farà cedendo alcuni giocatori dell’attuale rosa che, per vari motivi, non hanno reso secondo le aspettative. Un portiere (oltre a Farroni), un difensore, un laterale destro, un centrocampista, uno o due attaccanti potrebbero essere gli obiettivi di mercato di Faggiano nella finestra di mercato che sta per aprire i battenti. L’importante è che siano giocatori integri, caratterialmente pronti a reggere le pressioni della piazza e funzionali al credo calcistico di Toscano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***