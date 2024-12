FOCUS DIFESA: conferma Castellini, perno Di Gennaro. Gega avrà più spazio?

Dopo avere focalizzato l’attenzione sui portieri, analizziamo la situazione in casa rossazzurra per quanto concerne il reparto difensivo. Piacevole conferma, il classe 2003 Alessio Castellini. Il jolly bresciano sin qui è stato principalmente utilizzato come braccetto destro o sinistro da mister Toscano, giostrando in una posizione più arretrata rispetto alle due precedenti stagioni etnee. Da qui si evince il numero inferiore di gol e assist rispetto al passato, ma Castellini continua ad offrire un rendimento abbastanza lineare.

Perno della difesa del Catania è anche Matteo Di Gennaro. Infortunatosi a fine girone d’andata, ad eccezione di qualche sbavatura l’esperto ex giocatore della Carrarese ha fatto bene la sua parte dando sicurezza e solidità al reparto con anche un gol e un assist. Mario Ierardi, prelevato in estate dal Vicenza, ha offerto un contributo sufficiente alla causa del Catania. Il “gigante” rossazzurro (quasi due metri di altezza) può sfruttare meglio la propria stazza fisica sulle palle inattive, auspicando la realizzazione di qualche gol in più nel girone di ritorno.

Alessandro Quaini è stato impiegato sia dietro che in mezzo al campo, ma non è un mistero che Toscano lo veda principalmente come difensore, chiedendogli una maggiore aggressività e decisione nei duelli. Armando Anastasio, invece, viste anche le doti di spinta in suo possesso, ha dato l’impressione di dare il meglio di sè come esterno di centrocampo piuttosto che da braccetto di sinistro. Può salire di livello in termini di prestazioni generali nei prossimi mesi.

Una volta superato definitivamente l’infortunio alla spalla, potremmo vedere più spesso all’opera nella seconda metà del campionato il difensore albanese Ertijon Gega, che nelle poche gare disputate ha evidenziato una certa personalità dando sicurezza ai compagni. Alessandro Celli, infine, praticamente non si è mai visto nella stagione regolare, avendo giocato una sola partita sotto la gestione Toscano causa problemi muscolari.

