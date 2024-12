SERIE C: Turris e Taranto a rischio esclusione? Il Catania ne beneficerebbe in parte, ecco perchè

Turris e Taranto rischiano l’esclusione dal campionato? Mentre in Puglia quella che potrebbe essere la futura proprietà assicura di essere pronta per fare tutto il necessario affinchè il club venga risanato, scongiurando dunque la radiazione (ma c’è da fidarsi?), a Torre del Greco la situazione sembra essere ancora più incerta quando si avvicina la scadenza del 16 dicembre per saldare i debiti con i tesserati.

Vediamo di capire come può cambiare lo scenario, tenendo conto della classifica attuale, qualora si verificasse la malaugurata ipotesi di estromettere dall’attuale campionato entrambe le squadre o una delle due. Come sottolineato dall’avvocato Eduardo Chiacchio, tutte le partite giocate verrebbero annullate, conseguentemente i punti conquistati contro le squadre eventualmente radiate non avrebbero più alcuna valenza. Il Catania – ma auspichiamo che tutto si possa risolvere per il meglio – trarrebbe parziale beneficio da questa vicenda. Vediamo di capire perchè.

Se consideriamo l’eventuale esclusione della Turris, ecco che il Catania ridurrebbe di un paio di punti le distanze dal Benevento e da altre squadre posizionate in alto (Cerignola, Picerno, Potenza e Monopoli). Ecco come cambierebbe la classifica nelle prime undici posizioni:

IPOTESI ESCLUSIONE TURRIS

1. Benevento 34

2. Monopoli 29

3. Audace Cerignola 28

4. Avellino 28

5. Catania 27 (-1)

6. Potenza 26

7. Sorrento 26

8. Crotone 26

9. AZ Picerno 25

10. Giugliano 24

11. Team Altamura 22

Nell’ipotesi radiazione per il Taranto, invece, verrebbe di fatto cancellata la vittoria sonante degli etnei allo “Iacovone”. I rossazzurri in classifica manterrebbero lo stesso distacco dal Benevento capolista, che a sua volta aveva vinto qualche settimana addietro proprio contro la compagine pugliese, a beneficio di squadre come Cerignola, Avellino e Picerno che, invece, erano incappate in clamorose sconfitte col Taranto.

IPOTESI ESCLUSIONE TARANTO

1. Benevento 34

2. Monopoli 32

3. Audace Cerignola 31

4. Avellino 29

5. AZ Picerno 28

6 Potenza 26

7. Sorrento 26

8. Catania 25 (-1)

9. Crotone 23

10. Trapani 23

11. Giugliano 21

Infine, qualora sia la Turris che il Taranto venissero radiate, il Catania perderebbe qualche punto ma, allo stesso tempo, ne rosicchierebbe due al Benevento riducendo il distacco dai sanniti.

IPOTESI ESCLUSIONE TURRIS E TARANTO

1. Benevento 31

2. Monopoli 29

3. Audace Cerignola 28

4. Avellino 28

5. AZ Picerno 25

6. Sorrento 25

7. Catania 24 (-1)

8. Potenza 23

9. Crotone 23

10. Giugliano 21

11. Team Altamura 21

