RAPPRESENTATIVA SERIE C: stage in Sicilia, convocati anche 4 giocatori del Catania

Le Rappresentative di Serie C, guidate dal commissario tecnico Daniele Arrigoni, si radunano per la terza volta nella stagione sportiva 2024-25. Dopo lo stage a Coverciano e la tappa in Basilicata, i giovani della Serie C NOW si dirigono in Sicilia per una due giorni di calcio giocato. Tra i convocati figurano anche quattro calciatori del Catania: il portiere Mauro Emmanuele (di recente convocato anche in Nazionale Under 15), il difensore Antonino Caporarello, gli attaccanti Edoardo Mannino e Salvatore Lorenzo Rafaraci.

Il 3 dicembre tocca al primo gruppo (anno 2009 e 2010), che si ritroverà alle 13:45 presso il Campo Sportivo “Bucalo” di Santa Teresa di Riva (ME), a seguire riunione tecnica e allenamento congiunto con la rappresentativa LND siciliana. Tra loro parteciperanno Emmanuele e Rafaraci. Per il secondo gruppo (anno 2008 e 2009) raduno previsto, invece, al Campo Sportivo “Vincenzo Grasso” di Santa Venerina (CT) per giorno 4 dicembre alle 13:30. Speculare il programma della giornata, con raduno, riunione tecnica e allenamento congiunto insieme alla selezione locale. Tra loro parteciperanno Caporarello e Mannino.

