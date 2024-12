GIOVANILI CATANIA: Primavera, rifilati quattro gol al Taranto

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Terzo successo consecutivo per l’Under 19 del Catania, che s’impone per 4-1 sul campo del Taranto e risale con Potenza e Gubbio al secondo posto in classifica. In avvio di gara, le reti di Ermanno Ciniero e Simone Nania sugli sviluppi di calci piazzati. I ragazzi allenati da Marco Biagianti hanno archiviato il match già all’inizio della ripresa, con il gol del capitano Lorenzo Privitera. Ciniero ha poi siglato la sua doppietta con un altro suggerimento da calcio d’angolo. Nel finale, a segno i padroni di casa. Sabato 7 dicembre, per l’ultimo turno del girone d’andata del campionato di Primavera 3, in programma Catania-Juve Stabia.

TABELLINO PARTITA

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, decima giornata

Sabato 30 novembre 2024 – Stadio “Erasmo Iacovone” Campo B – Taranto



Taranto-Catania 1-4

Reti: pt 5° Ciniero, 9° Nania; st 3° Privitera, 23° Ciniero, 29° Battista (T).



Taranto: 1 Randino; 2 Lenti, 3 Muscarà (8°st 16 Cappilli), 4 Pastore, 5 Chiochia, 6 Bello (K), 7 Gagliano (20°st 18 Battista), 8 Ferente, 9 Tursi (20°st 20 Cristina), 10 Mura (8°st 21 Candela), 11 Del Gaudio (VK) (19°st 19 Terracciano). A disposizione: 12 Lafortezza; 13 Blanc, 14 Alberti, 15 Bartolomeo, 17 Del Tufo. Allenatore: Bisignano.



Catania: 1 Butano; 2 Bonaccorso, 3 Ciniero, 4 Parco, 5 Doni, 6 Nania, 7 Privitera (K) (30°st 18 Limina), 8 Maugeri (30°st 17 Pelleriti), 9 Macrì (40°pt 20 Capuana), 10 Coriolano (VK) (17°st 15 Fascetta), 11 D’Emilio (17°st 19 Cutispoto). A disposizione: 12 D’Agata; 13 Ippolito, 14 Rizzotti, 16 Ortoli. Allenatore: Biagianti.



Tempi di recupero: pt 1’; st 4’.

Ammoniti: Del Gaudio e Pastore (T).



Arbitro: Alessandro Contaldo (Lecce).

Assistenti: Filippo Alfieri (Lecce) e Riccardo Spedicato (Lecce).

