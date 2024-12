SERIE B – Reggiana, Pettinari: “In estate rifiutate proposte insoddisfacenti” (anche quella del Catania)

“Stefano quest’anno non rientrava nel progetto tecnico e secondo me era giusto che partisse, ma ha rifiutato piazze importanti in Serie C come Catania, Pescara e Arezzo e mi è dispiaciuto il suo comportamento. Un calciatore deve giocare e non restare sapendo di non trovare spazio, devo dire che come direttore non mi sono sentito rispettato”. Si espresse così a settembre il Direttore Sportivo della Reggiana Marcello Pizzimenti nei confronti dell’attaccante classe 1992 Stefano Pettinari (fonte tuttoreggiana.com).

Quest’ultimo, però, dopo essere stato tra i cedibili e fuori lista ha ritrovato il campo a partire da ottobre, totalizzando 10 presenze condite da un gol. Adesso vedremo se il giocatore resterà alla Reggiana o se, invece, cambierà casacca. Poco tempo fa lo stesso Pettinari ha confermato di avere ricevuto richieste da altri club in estate, tra cui lo stesso Catania. Sottolineando: “Non si è creata la situazione giusta. Le ho analizzate attentamente con i miei procuratori, ma non mi convincevano e soddisfacevano sotto il profilo tecnico o quello economico. Io mi sono sempre allenato con la speranza di riuscire a rientrare in un gruppo dove mi trovo bene”.

