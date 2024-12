MERCATO: Luperini, interesse del Pescara?

Dopo Filippo D’Andrea, il cui monitoraggio del Pescara è stato confermato dal Direttore Sportivo biancazzurro Pasquale Foggia (ma non è detto che il Catania si priverà del calciatore romano), dalla stampa pescarese giungono rumors circa un possibile interessamento del Pescara per Gregorio Luperini.

Su pescarasport24.it si legge che l’ex calciatore della Ternana “con Baldini è stato grandissimo protagonista a Palermo e riabbraccerebbe volentieri il suo vecchio maestro, che vede in lui una buona opzione anche per poter modificare alla bisogna il modulo base del suo Pescara”. Vedremo se la pista pescarese potrà concretizzarsi nei prossimi giorni. In ogni caso diversi club di C, e anche di B, sono alla finestra per Luperini, tra i calciatori aventi l’ingaggio più elevato all’interno della rosa di mister Toscano.

