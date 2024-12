SERIE C: altro club di A pronto ad approdare in Lega Pro con il progetto Seconda Squadra

In ordine cronologico, dopo Juventus, Atalanta e Milan un’altra big di Serie A sembra in procinto di sbarcare in Lega Pro allestendo la Seconda Squadra. Il club in questione, secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC nell’articolo di Nicolò Schira, è l’Inter. Il progetto, che vedrebbe i nerazzurri presentarsi ai nastri di partenza della Serie C con la propria formazione Under 23, sta prendendo forma e i dirigenti interisti stanno iniziando a incontrare anche dirigenti e operatori che gravitano nella terza serie, per conoscere bene la categoria che andrebbero a disputare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***