SERIE C: cinquina del Potenza, tris Foggia a Messina

Detto dell’Audace Cerignola fermata sul pari dal Team Altamura, sono scese in campo altre quattro formazioni nel girone C di Serie C. Il Potenza, impegnato tra le mura amiche, ha rifilato un sonoro 5-1 al malcapitato Latina mentre il Foggia è riuscito ad imporsi fuori casa piegando la resistenza dell’ACR Messina per 3-0. Domenica e lunedì spazio alle altre partite valide per la 18a Giornata del girone C di Serie C. Riportiamo di seguito i marcatori degli incontri disputati e la classifica aggiornata:

RISULTATI DI VENERDI’ E SABATO

Audace Cerignola 1-1 Team Altamura

44′ Capomaggio (C), 66′ Grande (A)

Potenza 5-1 Latina

7′ Caturano (P), 46′ Riccardi (L), 52′ Rosafio (P), 55′ Rosafio (P), 57′ Rillo (P), 63′ Caturano (P)

ACR Messina 0-3 Foggia

26′ Mazzocco, 67′ Mazzocco, 90’+3 Emmausso

DOMENICA 8 DICEMBRE

15.00, AZ Picerno – Turris

15.00, Cavese – Juventus Next Gen

15.00, Crotone – Casertana

17.30, Avellino – Sorrento

17.30, Taranto – Catania

19.30, Trapani – Benevento

LUNEDI’ 9 DICEMBRE

20.30, Giugliano – Monopoli

CLASSIFICA

1. *Benevento 34

2. Audace Cerignola 31

3. *Monopoli 29

4. Potenza 29

5. *Sorrento 27

6. *Avellino 26

7. *Crotone 26

8. *AZ Picerno 25

9. *Catania 25 (-1)

10. *Giugliano 24

11. *Trapani 24

12. Team Altamura 23

13. *Cavese 21

14. Foggia 21

15. *Casertana 17

16. Latina 17

17. ACR Messina 16

18. *Turris 11 (-5)

19. *Juventus Next Gen 11

20. *Taranto 3 (-10)

*una partita in meno

