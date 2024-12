TARANTO-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno domenica allo stadio “Erasmo Iacovone” contro il Taranto, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 4.88 e 5.50; la “X” tra 3.20 e 3.55; il “2” tra 1.60 e 1.64.

Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede il Catania con buone chance di vittoria ma in un contesto analogo alla scorsa settimana, non sottovalutando cioè l’ipotesi pareggio, mentre il successo dei padroni di casa rappresenta un esito poco probabile. Il Catania punta a ritrovare la vittoria in campionato, che in trasferta manca da due mesi (Casertana 1-3 Catania), riscattando il deludente pari interno con la Cavese. Dall’altra parte il Taranto, alle prese con le note vicissitudini societarie ed una robusta penalizzazione in classifica, mira ad un risultato importante interrompendo la serie di sconfitte consecutive iniziata il 17 novembre scorso.

