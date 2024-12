GIOVANILI CATANIA: Primavera, doppietta di Giardina e Juve Stabia al tappeto

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Quarto successo consecutivo per l’under 19 del Catania, secondo in classifica nel girone B del campionato Primavera 3 al termine del girone d’andata. Dopo un primo tempo contratto, i ragazzi allenati da Marco Biagianti si esprimono in crescendo nella ripresa e giungono in rimonta al 2-1 finale, per effetto della doppietta di Mattia Giardina. Subentrato al 70’, il centrocampista classe 2007 sale in cattedra alla mezz’ora della seconda frazione e ribalta il risultato nell’arco di sei minuti, replicando alla rete ospite firmata nel primo tempo da Sorrentino. Sabato 14 dicembre, a Nesima, in programma Catania-Audace Cerignola.



Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, undicesima giornata

Sabato 7 dicembre 2024 – Campo Sportivo di Nesima

Catania-Juve Stabia 2-1

Reti: pt 10° Sorrentino (J); st 30° Giardina, 36° Giardina.

Catania: 1 D’Agata; 2 Bonaccorso, 3 Ciniero (25°st 20 Giardina), 4 Maugeri (1°st 13 Doni), 5 Sechi, 6 Nania, 7 Limina (25°st 22 Capuana), 8 Pelleriti (1°st 21 Parco), 9 Corallo (K) (1°st 15 Ippolito), 10 Coriolano (VK), 11 D’Emilio. A disposizione: 12 Vitale; 14 Ursino, 16 Fascetta, 17 Cutispoto, 18 Ortoli, 19 Nastasi. Allenatore: Biagianti.

Juve Stabia: 1 Vetrò; 2 Trotta, 3 Malafronte (VK) (42°st 18 Balzano), 4 Negro (33°st 16 Gagliano), 5 Monaco (K) (42°st 17 Di Nardo), 6 Ancellotti, 7 Primicerio, 8 Cirillo, 9 Fisio (25°st 15 Balsamo), 10 De Martino, 11 Sorrentino (33°st 14 Del Piero). A disposizione: 12 Raccioppoli; 13 Ragosta, 19 Cannavacciuolo, 20 Carfora, 21 Hala, 22 Coppola, 23 Rippa. Allenatore: Casale.

Tempi di recupero: pt 3’; st 4’.

Ammoniti: Nania, Sechi, Corallo, Giardina (C); Primicerio, Fisio, Trotta (J).

Arbitro: Valerio Massimo Cassia (Siracusa).

Assistenti: Manuele Finocchiaro (Acireale) e Riccardo Pennisi (Acireale).

