SERIE C – Da Torre del Greco: “Turris, torna lo spettro dell’esclusione dal campionato”

Giungono aggiornamenti tutt’altro che incoraggianti da Torre del Greco. Resta in bilico, infatti, la posizione della Turris. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoturris.com, infatti, dopo la corsa contro il tempo per evitare la radiazione lo scorso 16 dicembre, emergono nuove ombre sui pagamenti relativi agli F24 per trattenute INPS e IRPEF.

Alcune operazioni finanziarie, legate presuntivamente al bimestre settembre-ottobre, sarebbero state bloccate a causa di pignoramenti sul conto societario. Questo potrebbe causare una nuova penalizzazione ben più grave di quanto inizialmente previsto. Non si parlerebbe più di un -1 punto, ma di una sanzione che potrebbe variare dai 4 ai 6 punti. Peggio ancora, c’è chi ipotizza una possibile esclusione definitiva dal campionato: un epilogo che si pensava scongiurato appena una settimana fa e che potrebbe essere ratificato nelle prossime settimane.

A questo si aggiunge il fatto che almeno sei o sette giocatori rischiano lo sfratto dalle rispettive abitazioni entro la fine di dicembre, a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione. La proprietà, infatti, non avrebbe corrisposto la componente relativa alle indennità alloggio negli stipendi parziali di settembre e ottobre.

