LA SICILIA: “Catania più solido sulla destra con il recupero di Guglielmotti”

Partenza incoraggiante, poi un periodo di flessione non solo personale ma di tutta la squadra, la prestazione sfoderata contro il Giugliano (la migliore stagionale) mettendo a segno due reti di ottima fattura in appena 14 minuti indirizzando il match verso il successo “con quelle prodezze messe in atto da chi si sa sganciare sulla fascia”. Il quotidiano La Sicilia parla di Davide Guglielmotti, che quando scende in campo nella condizione ideale è giocatore in grado di fare la differenza.

L’esterno, successivamente, ha subito un nuovo infortunio. “Dal 23 febbraio a oggi non ha più messo piede in campo” e “non è stata una perdita qualunque”, si legge. “Nel lavoro di aggressione degli spazi, il tecnico Toscano ha spesso fatto affidamento nell’ex trattore del Lecco”, sfruttando soprattutto le sue doti in fase di inserimento. “Se nelle gare ‘secche’ ci sarà bisogno di velocità e di protezione della palla, ecco che Guglielmotti diventa un recupero importante se non fondamentale”, determinando un Catania “più solido sulla fascia di destra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***