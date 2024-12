SERIE C – De Giorgio (all. Potenza): “Competere con Catania, Avellino e Benevento sarebbe il più grande sogno”

E’ un Potenza ambizioso, quello che sogna l’allenatore rossoblu Pietro De Giorgio. Ne ha parlato in questi giorni in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da tuttopotenza.com:

“Ho fatto un profilo giovane di una squadra che però vuole andare in tutti i campi a giocarsi la partita. Possiamo vincere, possiamo perdere ma noi vogliamo avere solo il coraggio di andarci a giocare le partite a viso aperto. il campionato è molto equilibrato, tutte le partite rimangono veramente difficili. Se dovessimo giocarcela con le big? Competere con Benevento, Avellino, Catania sarebbe il più grande sogno. Se noi riuscissimo a fare un filotto di vittorie di vittorie importanti e a metterci alla pari di queste squadre per noi sarebbe un motivo d’orgoglio. Sicuramente abbiamo una società che lo sogna questo, abbiamo una tifoseria che lo sogna ma lo sogniamo anche noi però ci sono ancora tante partite. È bene affrontarle una per una nel migliore modo possibile”.

