TARANTO-CATANIA: la partita si giocherà a porte aperte

La Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ha autorizzato in queste ore lo svolgimento della partita Taranto-Catania, in programma domenica 8 dicembre con fischio d’inizio alle 17:30 presso lo stadio “Erasmo Iacovone”. La gara sarà aperta al pubblico ma con accesso limitato alla sola Tribuna, per una capienza massima di 3.243 posti, a causa dei lavori di cantierizzazione attualmente in corso. Scongiurato, dunque, il rischio porte chiuse. Ricordiamo, inoltre, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania.

