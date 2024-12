SERIE C – Dionigi: “Avellino e Benevento hanno le rose più attrezzate. Seguono Trapani, Catania e Monopoli”

Ex allenatore, tra le altre, di Catanzaro, Brescia e Ascoli, Davide Dionigi è intervenuto a TMW Radio analizzando anche la lotta ai piani della classifica del girone C di Serie C:

“Il Trapani ha puntato su un allenatore che conosce la categoria e che porterà una grande scossa. Per me raccoglieranno i frutti, la mossa Capuano è una mossa azzeccata. L’Avellino con l’arrivo di Biancolino ha centrato un filotto di vittorie con squadre alla portata. Ha avuto un tentennamento con le squadre, invece, dello stesso blasone, in cui comunque ha portato a casa pareggi positivi. Se l’Avellino volesse puntare al primo posto, il tempo c’è, deve fare un filotto di vittorie anche con le big”.

“Io penso in tutta onestà che Avellino e Benevento abbiano gli organici più attrezzati del girone C. Poi a ruota seguono Trapani, Catania e Monopoli. Il Benevento, dal canto suo, ha un allenatore esperto, che ha vinto varie volte il campionato oltre ad avere una squadra forte. ll Catania se non avesse avuto quella serie di infortuni dei suoi giocatori-chiave, guidato da un altro allenatore esperto e bravo come Mimmo Toscano poteva dire la sua, ma questi infortuni e qualche vicissitudine societaria gli hanno impedito di essere tra le prime della classe”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***