SERIE C: Catania, date e orari dalla terza alla tredicesima giornata di ritorno

Con il Comunicato Ufficiale 91/DIV, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha definito la programmazione delle gare in programma dalla terza alla tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive. Di seguito, gli impegni del Catania:

3ª giornata – Domenica 12 gennaio

Catania-Juventus Next Gen, ore 15.00

4ª giornata – Domenica 19 gennaio

AZ Picerno-Catania, ore 17.30

5ª giornata – Domenica 26 gennaio

Catania-Giugliano, ore 12.30

6ª giornata – Domenica 2 febbraio

Audace Cerignola-Catania, ore 15.00

7ª giornata – Domenica 9 febbraio

Monopoli-Catania, ore 15.00

8ª giornata – Domenica 16 febbraio

Catania-Casertana, ore 17.30

9ª giornata – Domenica 23 febbraio

Team Altamura-Catania, ore 15.00

10ª giornata – Domenica 2 marzo

Catania-Foggia, ore 15.00

11ª giornata – Sabato 8 marzo

Latina-Catania, ore 15.00

12ª giornata – Mercoledì 12 marzo

Catania-Turris, ore 18.30

13ª giornata – Domenica 6 marzo

ACR Messina-Catania, ore 19.30

