SERIE C – Giannitti (ex D.S. Frosinone): “Stadio di proprietà e centro sportivo, il mio pensiero. Il Catania può rientrare nel gruppo delle pretendenti al salto di categoria”

Marco Giannitti, ex Direttore Sportivo di Frosinone e Ascoli – tra gli altri – ai microfoni di TMW Radio tocca vari argomenti, parlando anche dell’importanza, per i club, di dotarsi di stadi di proprietà e centro sportivo, con una breve riflessione sulla lotta al vertice nel girone C:

“La Serie C è un pò più complicata rispetto alle altre serie professionistiche. Non ci sono fondi esterni al bilancio societario. Una società di calcio avendo lo stadio di proprietà ed il centro sportivo azzera tantissime cose, soprattutto guadagna molto. Il problema è la burocrazia che in Italia vieta tante situazioni e magari scoraggia anche i presidenti più facoltosi ad investire sulle infrastrutture. Crescere in questo senso, comunque, è qualcosa che le società dovrebbero mettere in primo luogo. Il girone C di Serie C? Qualche squadra è inciampata, la continuità del Benevento sta facendo la differenza con un mix di giovani e una società importante, anche se penso che il Catania come importanza della piazza e soprattutto con una garanza come Toscano possa rientrare nel gruppo delle pretendenti al salto di categoria”.

