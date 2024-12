VERSO CATANIA-POTENZA: Jimenez e Stoppa insieme sulla trequarti, soluzione riproposta?

Tra le novità tattiche emerse a Taranto, spicca l’ipotesi che avevamo caldeggiato nei giorni precedenti la sfida dello “Iacovone”. Cioè l’impiego dal 1′ di Stoppa e Jimenez insieme sulla trequarti, in considerazione del ritorno in campo di Sturaro. L’utilizzo dell’ex centrocampista del Genoa in mediana insieme con il rientrante De Rose, ha suggerito a mister Toscano di avanzare di qualche metro l’italo-spagnolo, provando una soluzione diversa alle spalle dell’unica punta Inglese. E’ andata bene.

L’avversario non era uno dei più insidiosi, visto il delicato momento attraversato dal Taranto con le note vicissitudini societarie, ma il Catania ha affrontato la gara con il giusto atteggiamento e, nello specifico, Jimenez ha rispettato le consegne sapendo interpretare con efficacia il ruolo mettendo in difficoltà gli

avversari, muovendosi fra le due linee. Stesso discorso per Stoppa, che peraltro viene da un periodo incoraggiante sul piano personale continuando a giostrare in quella posizione.

Il meccanismo dei trequartisti che all’occorrenza agiscono in fase d’attacco alternandosi come seconda punta al fianco della prima oppure alzandosi tutt’e due creando un 3-4-3, rappresenta una variazione interessante sul tema. Vedremo se Toscano, sabato, porterà ancora avanti questa proposta di gioco oppure darà spazio dal 1′ a D’Andrea. Di sicuro un centrocampo con maggiori opzioni consente al mister di ampliare le possibilità di scelta, coinvolgendo lo stesso Jimenez, il quale sembra in grado di rendere con profitto sia in mezzo al campo che da trequartista.

