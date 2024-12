PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Gara non realmente probante a Taranto ma alcune note positive. Piedi ben piantati per terra”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo la prestazione del Catania contro il Taranto. Si ritiene che la partita non sia stata “realmente probante per tastare quanto sia in ripresa questo Catania, perché è sotto gli occhi di tutti che si è passeggiato su giocatori agonisticamente inermi e spaesati. La loro condizione mentale e non, ha reso tutto più facile, è vero, ma non bisogna buttare il bambino con l’acqua sporca. In attesa delle prossime partite, quelle si veramente più probanti, possiamo dire che il centrocampo con Sturaro in coppia con De Rose sembra l’assetto giusto. Da verificare meglio, ma danno più equilibrio e sostanza”.

“Altra nota positiva è lo stato di grazia di Stoppa, che sembra aver trovato la giusta chiave per essere se non sempre decisivo, quantomeno motore delle sortite offensive. Non possiamo non cogliere con grande piacere il battesimo del gol di Carmelo Forti, con la speranza che la sua crescita abbia una spinta in più. Insomma lati positivi ce ne sono stati, se questa squadra viene curata e assistita come si deve, qualcosa di buono si può fare. Se si ferma il flagello infortuni e si dipana il mistero dei lunghi recuperi, si può fare meglio”.

“Nonostante il mercato sia stato quello che non ci si aspettava, con la rovinosa frenata proveniente dall’Australia nel bel mezzo della campagna acquisti, Faggiano ha comunque messo a disposizione materiale umano su cui poter lavorare, lo abbiamo sempre detto che il materiale umano c’è e che pur non essendo di primissima qualità, qualcosa la si poteva combinare. Salvo la gestione extra campo e intra infermeria, lo si può ancora fare. Nonostante il risultato roboante, bisogna stare coi piedi ben piantati a terra, quello che si è fatto e si è visto ieri, bisogna confermarlo nelle sfide future, che non saranno semplici”.

