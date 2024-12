VERSO CATANIA-SORRENTO: De Rose alla guida del centrocampo rossazzurro

Si va verso la riconferma in mezzo al campo di De Rose. Il centrocampista da un paio di partite è tornato sul rettangolo verde dopo i problemi fisici riscontrati nei mesi precedenti. Sabato scorso, malgrado la sconfitta interna contro il Potenza, la sua prestazione è stata una delle poche note liete del Catania. Soprattutto nel primo tempo, assumendosi la responsabilità di prendere per mano la squadra in un momento in cui i rossazzurri soffrivano il palleggio degli avversari.

Il calciatore classe 1987 si è ben distinto in chiave di recupero palla e avvio dell’azione con dinamismo in mezzo al campo. Nella ripresa ha accusato un calo, ma era fisiologico tenendo anche conto del fatto che viene da un periodo di stop prolungato e, quindi, necessita di acquisire la migliore condizione. Domenica potrebbe giostrare ancora in coppia con Sturaro, altro elemento su cui mister Toscano fa ampio affidamento, ma non si esclude l’ipotesi di riportare Jimenez nel cuore del centrocampo etneo.

