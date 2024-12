STATISTICHE: Catania, secondo peggiore attacco interno ma solo in tre hanno fatto più punti in casa nel girone C

Si è detto di un girone d’andata costellato da alti e bassi, di un reparto offensivo assolutamente deficitario tra le mura amiche. Ne sono conferma l’attuale piazzamento a metà classifica ed i soli 7 gol messi a segno allo stadio “Angelo Massimino”. In questo caso il Catania ha fato registrare al giro di boa un dato sensibilmente negativo, tra i peggiori del girone C: per numero di reti all’attivo, infatti, soltanto il Latina ha fatto peggio dei rossazzurri (6). La squadra di Toscano condivide addirittura il penultimo attacco casalingo del raggruppamento meridionale con il disastrato Taranto.

Di contro, il ruolino di marcia del Catania al “Massimino” – caratterizzato da 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte – ha fruttato agli etnei 16 punti finora, poco meno dell’Audace Cerignola (18). Meglio della compagine rossazzurra e di quella guidata da mister Raffaele hanno fatto al momento AZ Picerno (21) e Benevento (23).

Sempre riferendoci al cammino casalingo, il Catania eccelle sul piano difensivo avendo la difesa meno battuta del girone con 5 reti al passivo. Le primissime della classe, però, hanno dimostrato di essere nettamente più proficue e concrete sotto porta. Basti pensare che il Benevento, in casa, di gol ne ha rifilati 25 agli avversari, il Picerno 19 ed il Cerignola 14. Ad ulteriore conferma dei problemi notevoli in fase realizzativa del Catania ai piedi dell’Etna.

