VERSO TARANTO-CATANIA: quando il Catania di Busetta si rialzò allo “Iacovone”

20 ottobre 1996, campionato di Serie C2 girone C. Il Catania allenato da Angelo Busetta, reduce da cinque risultati deludenti consecutivi (due sconfitte e tre pareggi striminziti), rialza la testa a Taranto. I rossazzurri mettono in campo maggiore qualità e convinzione rispetto agli avversari, che giocano con generosità ma non basta per frenare la voglia di riscatto di un Catania fortemente motivato a risollevarsi.

Tra le fila del Taranto spazio per il grande ex Loriano Cipriani, mentre Pasquale Marino rappresenta i colori sociali del Catania giostrando a centrocampo. A decidere l’incontro ci pensa al 58′ l’attaccante Umberto Brutto. Un successo che alla squadra dell’Elefante mancava da oltre un mese, precisamente dall’8 settembre quando il Catania piegò la resistenza del Catanzaro con un rocambolesco 4-3. Quella del 1996 rappresenta, ad oggi, l’ultima affermazione etnea in terra tarantina.

Allora il Catania vinse anche il successivo confronto con la Viterbese ma mister Busetta, dopo l’1-1 di Gela e soprattutto il ko per 3-1 a Frosinone, concluse anzitempo l’avventura sulla panchina rossazzurra. Al suo posto Gianni Mei. Il nuovo corso iniziò con sette pari e quattro vittorie agganciando la zona playoff, mantenuta sino al termine del campionato. Poi fu fatale al Catania la semifinale di ritorno persa con la Turris ad Avellino l’8 giugno 1997. Il Taranto, invece, retrocesse nei Dilettanti in virtù dell’ultimo posto in classifica.

TABELLINO TARANTO-CATANIA

Taranto: Mancon; Sanguedolce, Maiuri, Stante, Russo, Incrivaglia (50′ Vitali), Latartara (64′ Di Majo), Ficarra (50′ Gemmi), Cipriani, Caputo, Simonetti. Allenatore: Ruisi.

Catania: Fimiani; Sarcinelli, Ricca, Brutto (89′ Cicchetti), Grillo, Sparti, Ercoli, D’Aviri, Intrieri, Marino (69′ Pellegrino), D’Isidoro (77′ Faieta). Allenatore: Busetta.

Arbitro: Solfritti di Ferrara.

Marcatore: 58′ Brutto.

Note: ammoniti Sparti, Ricca, Gemmi ed Ercoli

