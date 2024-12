SERIE C – Raffaele (all. Audace Cerignola): “Campionato equilibratissimo, identità di squadra fa la differenza”

Nel corso della trasmissione ‘A Tutta C’, sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto l’allenatore dell’Audace Cerignola Giuseppe Raffaele. Queste le riflessioni dell’ex allenatore del Catania sul girone C di Serie C:

“Faccio questo girone da diversi anni, con piazze veramente importanti. Avellino, Benevento, Catania, Foggia, Crotone, Trapani, parliamo di squadre che hanno fatto la Serie B, alcune anche la A e con struttura per poter giocare nella massima categoria anche in futuro. Tante squadre sono scappate via in passato, ma quest’anno con così tante squadre attrezzate e outsider è venuto fuori un campionato talmente equilibrato che non ci sono partite scontate con nessuno, come testimonia la classifica”.

“Avere un’identità di squadra fa la differenza, poi le individualità ti possono fare raggiungere obiettivi grandissimi ma l’identità si crea con il lavoro e un’idea di calcio. In Serie C ci sono tanti staff tecnici molto preparati e anche per questo c’è molto equilibrio. Noi abbiamo perso giocatori importanti come Cuppone che speriamo di riavere al più presto. Allo stesso tempo c’è stato l’infortunio di Jallow che ora sta andando in gol con regolarità. Si sono fermati Gonnelli, Ligi e Martinelli, ma il nostro segreto è il gruppo perché abbiamo un’identità forte, c’è grande empatia con i ragazzi perché lavoriamo come piace a me e piace anche ai ragazzi. La società non ci fa mancare nulla e negli anni il direttore sportivo ha saputo inserire giovani ed esperti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***