AVV. CARBONE: “Il Catania non ha trovato la sua anima. Limiti caratteriali. Inversione di tendenza passa dal mercato”

Ospite della trasmissione Futura Gol, a cura della redazione di ‘Futura Production’, l’avvocato Fabrizio Carbone, tifoso, esperto in materia sportiva e componente – tra l’altro – dell’Associazione Catania Rossazzurra, riflette sul percorso del Catania nel girone di andata. Ecco quanto evidenziato:

“La partita dello ‘Iacovone’ non può fare testo, giocando in un contesto particolare una partita sentita per i tifosi del Catania ma dinnanzi, con grande rispetto nei confronti del team tarantino, ad una squadra allo sbando per varie ragiono. Il Catania non ha trovato evidentemente la sua anima, il che è davvero strano perchè sembra sentire i discorsi dello scorso anno. Molto spesso il Catania si assenta per 20-25 minuti. Che poi contro il Potenza non aveva demeritato o giocato male, tenendo in mano la gara senza fare chissà che e non andando in pericolo. Poi succede qualcosa di inaspettato e soprattutto non capitalizzi le occasioni, gli altri segnano e non hai la reazione che ci si aspetta, quindi probabilmente c’è un aspetto anche mentale che dimostra come il Catania non è assolutamente attrezzato per ambire a quello che legittimamente si attendevano la piazza e la dirigenza“.

“Non c’è una squadra che sta ammazzando il campionato. Il Benevento ha fatto parecchi scivoloni, l’unica che sta tenendo il passo claudicante del Benevento è l’Avellino. Il Catania invece non riesce mai a fare quel passaggio in più per poter rosicchiare punti, steccando spesso in casa. Questo è un limite anche caratteriale degli uomini di Toscano, mi sorprende perchè lui è un grande allenatore per la categoria, ha vinto in piazze non facili. Stupisce che ci sia questa sorta di maledizione ogni volta che il Catania può accorciare ma non ne approfitta“.

“Il ‘Massimino’ una volta era il fortino del Catania, che adesso ha chiuso il girone d’andata con la miseria di 7 gol in casa. Significa che il Catania ha dei problemi che nascono dalla costruzione della squadra, derivano dal rendimento e, non è lesa maestà dirlo, delle scelte del mister. La squadra deve aspirare a vincere il campionato e può farlo attraverso interventi sul mercato. Altrimenti non credo abbia molto senso alimentare speranze in assenza di un’inversione di tendenza che passa necessariamente da un intervento mirato, non abbondante, sul mercato“.

