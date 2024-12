VERSO CATANIA-SORRENTO: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno quest’oggi allo stadio “Angelo Massimino” contro il Sorrento, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.65 e 1.72; la “X” tra 3.10 e 3.20; il “2” tra 4.60 e 5.00.

Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede il Catania con buone chance di vittoria, che vanno però tradotte sul rettangolo verde attraverso una prestazione all’altezza. Era così, infatti, anche nella gara disputata contro il Potenza, ma a sorpresa è riuscita spuntarla la formazione ospite. Si sottolinea, inoltre, che nelle ultime ore sono scese leggermente le quote relative ai segni “X” e “2”.

Il Catania non vince in assoluto dall’8 dicembre, il 5-1 rifilato al Taranto, e punta a ritrovare un successo che tra le mura amiche manca da poco più di un mese, il 2-1 maturato il 15 novembre contro il Trapani. Dall’altra parte anche il Sorrento vorrebbe legittimamente chiudere il 2024 con un risultato positivo. I costieri – reduci da due sconfitte di fila – non vincono dal confronto del 5 dicembre al cospetto del Giugliano (3-0) e non pareggiano dal 16 novembre (Sorrento 1-1 Picerno).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***