LA SICILIA: “Catania, tentare di vincere contro il Sorrento. Poi sarà mercato”

Arriva il Sorrento alle pendici dell’Etna e c’è da capire in questa partita “quale sarà la reazione della squadra”. Al di là di assenze e complicazioni, il Catania affronta una gara che “deve tentare di vincere”, riporta La Sicilia. “Poi sarà mercato, ovvio. Ma qui entra in gioco la disponibilità economica del club che, è stato detto a chiare lettere, prima deve vendere i fuori lista più Luperini, Adamonis, D’Andrea, Montalto, Celli, forse Guglielmotti e qualche altro ancora”, si legge.

“Per discutere di mercato e di Pelligra (oggi sarà in tribuna e rimarrà in città fino alla vigilia di Natale) ci sarà tempo. Per questo pomeriggio spazio al match che sarà seguito da 15mila spettatori circa (ieri i paganti al dettaglio erano 2.500)”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro, il quale sottolinea come “una vittoria potrebbe mitigare tanti cattivi pensieri”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***