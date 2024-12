VERSO TARANTO CATANIA: chi a supporto di Inglese in avanti?

Ad Avellino l’intesa ha funzionato, creando una serie di grattacapi alla non impeccabile retroguardia irpina con Stoppa trequartista, D’Andrea e Inglese a formare il tandem offensivo. Al “Partenio-Lombardi” gli stessi Stoppa e D’Andrea hanno trovato la via del gol, per l’ex Cerignola si è trattato del primo centro in maglia rossazzurra.

Mister Toscano ha riproposto la stessa soluzione nel successivo confronto casalingo con la Cavese, auspicando che il reparto avanzato potesse fornire risposte altrettanto positive. Purtroppo però stavolta le occasioni per andare a segno non sono state concretizzate a dovere. A conferma delle difficoltà in fase realizzativa che il Catania ha spesso incontrato in questa stagione, soprattutto tra le mura amiche.

Domenica il Catania sfiderà il Taranto in trasferta, vedremo se Toscano continuerà sulla strada del 3-4-1-2 confermando gli stessi interpreti in avanti dal 1′ o se, invece, apporterà qualche modifica. Ad esempio c’è anche la possibilità di avanzare Jimenez sulla linea dei trequartisti con Stoppa, agendo alle spalle di Inglese. Oppure l’utilizzo di Carpani o Lunetta nella trequarti di campo, o ancora Montalto centravanti, quest’ultimo andato a segno una sola volta a Giugliano trasformando un calcio di rigore e, dunque, alla ricerca della sua prima rete su azione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***