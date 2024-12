EX ROSSAZZURRI: Giovinco ritrova il Catania

Giuseppe Giovinco ritrova il Catania da ex. Una stagione vissuta in maglia rossazzurra, coincisa con la brillante promozione in Serie C della squadra allenata da Giovanni Ferraro nella stagione 2022/23. Campionato dominato da un gruppo straordinariamente unito e compatto. Giovinco, però, sul campo totalizzò appena 21 presenze partendo quasi sempre dalla panchina con 3 reti all’attivo e un assist.

Il calciatore piemontese classe 1990, ora in forza al Taranto, salutò così Catania via social lo scorso anno: “Non ho mai voluto far polemica, anche quando la mia dignità da calciatore ma soprattutto da uomo è stata calpestata più di una volta. Ho voluto portare rispetto e tanta pazienza, con la speranza che quella possibilità così promessa mi sarebbe stata data, ma così non è stato. Purtroppo il calcio è anche questo! Volevo ringraziare la città di Catania e i suoi tifosi per aver accolto me e la mia famiglia in maniera straordinaria!!! Ma soprattutto grazie per tutto l’affetto e stima che mi avete trasmesso da quando sono arrivato!!!”. E’ evidente come Giovinco sia rimasto legato ai tifosi etnei ma si aspettava un trattamento diverso dalla società.

