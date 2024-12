VERSO TARANTO-CATANIA: Rapisarda da possibile ex dell’incontro a fuori lista

Agli inizi della carriera le apparizioni nelle giovanili, prima di girare l’Italia e tornare sotto l’Etna totalizzando 56 presenze in prima squadra. Il terzino Francesco Rapisarda, 32 anni compiuti a giugno, è ancora un tesserato del Catania ma non figura in lista. Il calciatore, che due anni fa accettò di giocare in D pur di fare ritorno nella squadra della sua città, è adesso fuori dal progetto tecnico di Toscano dopo la brillante promozione nel professionismo e la scorsa annata che lo ha visto alzare la Coppa Italia Serie C.

In questa stagione ha svolto regolarmente il ritiro ed è stato ad un passo dal trasferimento al Taranto. Lo stesso club pugliese aveva già manifestato interesse a gennaio ma non se ne fece nulla, poi a luglio alcune difficoltà riscontrate al momento della firma sul contratto hanno fatto saltare tutto. Oggi Rapisarda avrebbe potuto vivere la sfida allo “Iacovone” da calciatore del Taranto ed ex rossazzurro, invece rimane fermo ai box in attesa di trovare una nuova sistemazione.

