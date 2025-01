ACCADDE OGGI (Video) – 27 gennaio 2013: Castro fa sognare il Catania, Fiorentina ko

Viola sconfitti per 2-1 al “Massimino”

27 gennaio 2013. Esattamente dodici anni fa, con grande carattere ed anche un pizzico di fortuna – che non guasta mai – il Catania riusciva a vincere in rimonta lo scontro diretto casalingo al cospetto della Fiorentina allenata da Montella, ex tecnico rossazzurro, candidandosi ufficialmente per la lotta in un posto per l’Europa League.

Al vantaggio di Migliaccio nel corso della prima frazione replicarono, nella ripresa, Legrottaglie e l’argentino Castro. Traverse di Cuadrado e Ljajic sull’1-1 per i viola, rimasti in dieci a seguito dell’espulsione di Aquilani. Successo ottenuto con fame e tanta determinazione che confermava la compattezza e l’ottimo momento di forma della squadra di Maran, giunta al terzo successo consecutivo in Serie A.

Video: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

Tabellino partita

Catania (3-4-3): Andujar; Bellusci (32′ st Potenza), Legrottaglie, Spolli; Alvarez, Izco, Biagianti (40′ st Paglialunga), Capuano (12′ st Ricchiuti); Barrientos, Castro, Gomez. In panchina: Frison, Augustyn, Salifu, Keko, Doukara, Terracciano, Petkovic. All.: Maran.

Fiorentina (3-5-2): Neto; Roncaglia, Rodriguez, Savic; Cuadrado, Aquilani, Borja Valero, Migliaccio, Pasqual (36′ st Tomovic); Ljajic (24′ st Toni), Jovetic. In panchina: Viviano, Lupatelli, Cassani, Camporese, Capezzi, Romulo, Llama, Seferovic, Larrondo. All.: Montella.

Arbitro: Celi di Bari.

Reti: 22′ pt Migliaccio; 5′ st Legrottaglie, 43′ st Castro.

Note: Pomeriggio invernale con, a tratti, pioggia. Terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Capuano, Savic, Bellusci, Biagianti, Spolli, Cuadrado, Alvarez, Castro.

Espulso: Aquilani, al 32′ st, per proteste.

