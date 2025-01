LA SICILIA: “Catania, prova convincente e voglia di superare le difficoltà”

“Il Catania conquista i primi tre punti del 2025 e lo fa con una prestazione convincente, figlia di una prova condita da voglia di affermarsi e di superare le difficoltà che comunque sono ancora tante”, riporta La Sicilia. Si sottolinea in particolare lo stato di forma importante di Lunetta nelle ultime settimane, un Guglielmotti “finalmente completamente ristabilito”, la prestazione di Jimenez che è “libero di fare un pò quello che vuole, la mezzala e il trequarti”.

“Un buon Catania in avvio, c’è voglia e intraprendenza”, Guglielmotti “ha proprio voglia di strafare”, il Giugliano “è svagato dietro ma al primo squillo accorcia”, si legge. Ripresa cominciata con maggiore veemenza da parte degli ospiti, via via la gara diventa più spettacolare con Jimenez “più libero di fare calcio”, Guglielmotti che “continua a sfondare sulla destra”, Inglese che “incanta la platea con una conclusione di rara bellezza che termina sulla traversa”.

Sarebbe stato “un eurogol realizzato da un giocatore straordinario che con questo campionato non c’entra nulla. In gol ci va invece Lunetta 60 secondi dopo”. Per il Catania “una domenica perfetta”. I tifosi, in contestazione durante la gara, “si augurano possa essere stato solo il primo atto di una seconda parte di stagione ricca di emozioni positive”, evidenzia il quotidiano.

