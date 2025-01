BENEVENTO-CATANIA: ecco quanti spettatori previsti al “Vigorito”

Si avvicina il fischio d’inizio di Benevento-Catania. Nelle ultime ore si è registrato un incremento del numero di biglietti venduti, tale da portare secondo le previsioni ad un’affluenza di circa 6.000/6.500 spettatori domenica pomeriggio sugli spalti dello stadio “Ciro Vigorito”.

Nel frattempo prosegue anche la vendita dei tagliandi a disposizione dei tifosi rossazzurri, che tornano in trasferta senza limitazioni dopo un lungo periodo di divieti. Ed il sostegno del popolo catanese non mancherà di certo. Nelle prime ore del mattino erano più di 600 i biglietti acquistati nel Settore Ospiti, numero andato ad aumentare con costanza fino a sfiorare quota mille, e chissà che il dato non venga persino superato. Ricordiamo che c’è tempo fino alle ore 19:00 di sabato per acquisire il tagliando nel settore riservato ai supporter catanesi: loro si apprestano ad iniziare il 2025 nel migliore dei modi, auspicando che la squadra di Toscano gli regali un risultato importante sul campo.

