CALCIO SICILIANO: il Trapani affida la panchina a Torrente

“Scelta presa in base a valutazione tecnica, di esperienza e capacità di conoscenza profonda della Serie C; Un nome importante”. Parla così di Vincenzo Torrente, ex allenatore del Padova, Valerio Antonini. Il presidente del Trapani ha preannunciato la scelta del nuovo timoniere granata dopo avere sollevato dall’incarico Eziolino Capuano. Si era valutata anche la possibilità di affidare nuovamente la panchina a Salvatore Aronica, alla fine si è deciso di puntare sull’esperienza di Torrente. Nelle precedenti avventure l’allenatore di Cetara (provincia di Salerno) ha guidato Genoa (prima squadra e giovanili), Gubbio, Bari, Cremonese, Salernitana, Vicenza, Sicula Leonzio e Gubbio prima di sedere sulla panchina del Padova.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***