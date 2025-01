CARLI (D.T. Benevento): “Campionato apertissimo anche per Catania e Trapani”

Marcello Carli, Direttore Tecnico del Benevento, ai microfoni di Otto Channel parla del coefficiente di difficoltà del campionato di Serie C con alcune riflessioni relative al girone di ritorno:

“C’è ancora tutto il girone di ritorno da giocare. Noi l’anno scorso ad un certo punto giravamo a 8-9 punti dalla Juve Stabia capolista. C’è il Trapani, squadra forte che magari ha avuto dei passi falsi, anche il Catania ha una squadra forte e con diversi giocatori provenienti da categoria superiore. Il campionato è apertissimo per tutti, ma proprio perchè è così sarà per tutti tosta fare punti. Ci saranno scontri importanti tutte le domeniche importanti”.

“La quota per la vittoria finale del campionato credo che sarà molto più bassa rispetto agli altri gironi. Tanti santoni dicono che il campionato è livellato verso il basso, ma chi lo determina? Ci sono tante squadre di qualità. Per vincere le partite ci vuole grande spirito di sacrificio, qualità tecniche, morali ed è dura vincere per chiunque. A parte Turris e Taranto che ultimamente per varie vicende stanno un pò mollando, ma la Turris aveva pareggiato con Catania e Avellino, il Taranto ha vinto fuori casa contro lo stesso Avellino”.

“Il mercato? Sarà un giramento di scatole come tutti gli anni perchè ha questi tempi lunghi, folli. Vorrei che i nostri avessero una salute di ferro facendo un girone di ritorno in piena salute, con grande qualità e piena disponibilità fisica e mentale. Il calciomercato non ci darà vincere il campionato, noi lotteremo se i giovani avranno un ulteriore step di crescita. Credo ciecamente in questo gruppo di ragazzi”.

