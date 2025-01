VERSO BENEVENTO-CATANIA: all’andata i rossazzurri conquistarono la prima vittoria in campionato

Il Catania torna ad affrontare il Benevento dopo avere conseguito, nella gara d’andata risalente al 2 settembre scorso, la prima vittoria in questo campionato. Fu un successo ottenuto di misura allo stadio “Angelo Massimino” con la firma di Carpani al cospetto di un avversario molto attrezzato. Tra i nuovi acquisti, in campo dall’inizio Guglielmotti e Lunetta, schierato nell’inedito ruolo di punta centrale.

Catania pericoloso sin dalle battute iniziali con la conclusione di Carpani che si perse di poco a lato. Gara molto vivace. Il Benevento rispose con un bel tiro da fuori di Acampora terminato sopra la traversa, poi rossazzurri di nuovo in proiezione offensiva mettendo più volte sotto pressione la difesa ospite. Benevento chiuso nella propria metà campo che pagò dazio al 23′: errore di Capellini sbagliando il tempo della scivolata, tiro di Lunetta respinto da Nunziante, sulla ribattuta Carpani trafisse il portiere giallorosso sbloccando il risultato. Catania ancora pericoloso poco dopo. Al 45′ si fece vivo il Benevento: cross basso per Lanini. conclusione insidiosissima sopra la traversa.

Catania che attaccò anche ad inizio ripresa. Al 54′ gol annullato ai rossazzurri: sugli sviluppi di un angolo di Anastasio, Lunetta colpì la traversa davanti a Nunziante dopo una sponda e poi Di Tacchio spinse il pallone in rete, ma c’era fuorigioco. Con il passare dei minuti il Benevento prese in mano le redini del gioco aumentando i ritmi, viceversa calò l’intensità del Catania. Al minuto 63 ospiti vicinissimi al pari con la traversa colpita da Talia.

Ancora sanniti in avanti: Borello impegnò da posizione defilata Bethers, sulla respinta tentativo di Manconi e Sturaro con il corpo riuscì a negargli la rete del pari. Rischiò tanto la difesa del Catania. Poi, tiro di Perlingieri che vide il pallone sfiorare il palo alla destra di Bethers. Momento di sofferenza ma Catania compatto e capace di soffrire. Al 84′ nuova chance per Perlingieri e pallone sopra la traversa. In pieno recupero il Catania alleggerì la pressione tenendo la palla più lontana possibile dalla propria area ed effettuando un paio di ripartenze interessanti con il neo entrato Stoppa e Guglielmotti. Allo scadere dei 5′ di recupero, a sorridere fu il Catania.

VIDEO: Catania-Benevento, gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

