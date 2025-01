VERSO CATANIA-GIUGLIANO: designato Vergaro della sezione di Bari. Precedenti e statistiche dell’arbitro

Sono stati designati gli arbitri per la 24/a giornata del campionato di Serie C. Catania-Giugliano, in programma domenica 26 gennaio e valida per il girone C sarà diretta da Giorgio Vergaro della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Michele Fracchiolla (Bari) e Davide Rignanese (Rimini). Quarto ufficiale Mauro Gangi (Enna).

Un precedente per il Catania con il “fischietto” pugliese: Catanzaro 1-0 Catania, match del secondo turno di Coppa Italia Serie C disputato il 15 settembre 2021 deciso dal gol di Monterisi al 90’+2. Il sig. Vergaro ha anche diretto un incontro del Giugliano, il 23 dicembre 2022 (Serie C). Tigrotti usciti sconfitti dal confronto esterno con la Viterbese per 2-1: tra i marcatori della gara l’ex terzino rossazzurro Daniel Semenzato, allora in forza alla Viterbese.

Andando ad analizzare le statistiche del direttore di gara con riferimento alle sole partite del campionato di terza serie, l’arbitro ha diretto in C 54 partite estraendo 262 cartellini gialli e 11 cartellini rossi, di cui 3 per somma di ammonizioni, fischiando 8 calci di rigore.

Il bilancio aggiornato delle partite dirette in Serie C è di 27 vittorie per le squadre di casa, 14 pareggi e 13 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque chiara prevalenza di successi casalinghi. Considerando le sole gare del girone C, invece, Vergaro ha diretto 15 incontri estraendo 76 cartellini gialli e concedendo 4 rigori con un bilancio di 9 vittorie interne, 3 risultati di parità e 3 affermazioni esterne. L’ultimo acuto interno di una squadra del raggruppamento meridionale risale al 27 aprile 2024, Avellino 1-0 Crotone (38a Giornata di campionato).

