CARPANI: dall’ultimo gol rossazzurro all’esordio amaro in bianconero

“Sono emozionato, non mi vengono fuori neanche le parole perchè per me è importantissimo essere tornato a casa e rivedere l’ambiente, il centro sportivo, sentire il calore dei tifosi sui social e in giro”. Sono state queste le prime parole pronunciate da Gianluca Carpani al ritorno in maglia bianconera, nella squadra per cui ha sempre tifato da ragazzino avendoci anche giocato in passato da protagonista.

Una trattativa, quella del passaggio del centrocampista dal Catania all’Ascoli, che si è conclusa piuttosto rapidamente. Venerdì è già sceso in campo dal 1′ tra le fila dei marchigiani, meno di una settimana dopo il gol di Picerno, terzo e ultimo con la maglia del Catania. L’esordio stagionale con il Picchio, però, non è stato dei migliori. Carpani, impiegato nella posizione di mediano in un centrocampo a due, non ha lesinato sforzi ma la sua nuova squadra è uscita sconfitta per 2-1 dal confronto esterno con la Lucchese.

Sul rettangolo verde, in rappresentanza dei colori sociali dell’Ascoli, anche gli ex rossazzurri Livieri, Curado (subentrato nella ripresa) e Marsura. Ascolani attualmente fuori dalla zona playoff nel girone B di Serie C con il rischio di farsi risucchiare in basso. Ne ha fatto le spese l’allenatore, Domenico Di Carlo, esonerato. Per Carpani e compagni ci sarà da sudare per riscattare un campionato fin qui assai deludente.

