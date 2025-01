CATANIA-GIUGLIANO (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Giugliano allo stadio “Angelo Massimino” per la 24a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo essere usciti imbattuti dal confronto esterno con l’AZ Picerno, tornano a giocare in casa conquistando i tre punti.

3-1 il risultato finale. Già nel primo quarto d’ora il Catania è avanti di due reti, in virtù della doppietta messa a segno da un ottimo Guglielmotti. Poi, prima dell’intervallo – precisamente al 33′ – la formazione ospite accorcia le distanze con Del Sole. Nel corso della ripresa la squadra di Toscano prima rischia di subire il pari, poi chiude i giochi calando il tris a firma di Lunetta (85′). La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 3-1 Giugliano, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

