CATANIA FEMMINILE: le rossazzurre passano a Siracusa

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile di fila per il Catania Women, che dopo un primo tempo molto combattuto accelera nella ripresa e s’impone infine per 2-0 sul campo del Siracusa. Tra le ragazze allenate da Pierpaolo Alderisi, a segno Marem Ndiongue su punizione (per l’attaccante classe 2000 è la quarta rete nelle tre gare disputate in questo campionato) e Alessia Cammarata, che firma un bel gol sugli sviluppi di un’ottima azione. Dopo un turno di riposo, le rossazzurre torneranno in campo domenica 9 febbraio tra le mura amiche, sfidando il Palermo.

Serie C Femminile – Girone C – Sedicesima giornata – Domenica 26 gennaio

Stadio “Nicola De Simone”, Siracusa

Siracusa-Catania 0-2

Reti: st 14° Ndiongue, 38° Cammarata.

Siracusa: 22 Aricò (VK); 3 Salerno, 4 Moncada, 5 Conciauro, 8 Rossi, 10 El Alami, 17 Purpura, 18 Profumo, 19 Mouddih (K), 20 Bilardi, 21 Sesti (21°st 13 Merlino). A disposizione: 1 Martelli; 6 Di Mauro, 7 Bellaera, 11 Forciniti, 14 Piazzese, 15 Pannetto, 16 Savoldi. Allenatore: Vittorio Iemma.

Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri (46°st 91 Spina), 6 Gaglio, 10 Cammarata, 17 Brunetti, 18 Picchirallo (37°st 9 Vitale), 19 Sciuto (38°st 5 Fiorile), 22 Musumeci, 67 Ndiongue (VK) (39°st 21 Visalli), 92 Papaleo. A disposizione: 1 Orlando; 3 Saraniti, 14 Russo, 16 Milazzo, 75 Vetere. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Arbitro: Lorenzo Notaro (Lamezia Terme).

Assistenti: Gabriele Maria Lombardo (Caltanissetta) e Antonio Luciano Fabio (Caltanissetta).

Tempi di recupero: pt 0’; st 3’.

