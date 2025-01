CURIOSITA’: quando Pastore parlò del Catania e di questo campionato…

Da qualche giorno Ivano Pastore è entrato ufficialmente a far parte dell’area tecnica del Catania diretta da Daniele Faggiano. Quello di Pastore non è un nome nuovo nelle nostre pagine. Nei mesi scorsi, infatti, abbiamo avuto modo di riprendere alcune dichiarazioni aventi come oggetto la lotta ai piani della classifica nel girone C di Serie C.

Ad esempio quando, ad inizio campionato, ai microfoni di Ottogol disse: “Il girone C è quello più difficile sotto l’aspetto agonistico. Non il migliore sotto quello tecnico: ci sono 3-4 squadre che possono lottare per vincere, ma c’è un distacco totale con le altre. Oltre al Benevento, dico Catania, Avellino e Cerignola. Gli etnei, con un lavoro incredibile fatto da parte di Faggiano, devono solo compensare un inizio lento e il punto di penalizzazione. Nell’Avellino Biancolino ha semplicemente rimesso le cose a posto, ha tolto un po’ di pressione, ha rimesso dei giocatori nelle loro posizioni, ha cambiato modulo. Ora è una squadra più aggressiva e libera mentalmente, ha recuperato Patierno, un top assoluto”.

“L’Audace è strutturato per la Lega Pro. Sanno giocare alto, non hanno paura, gli esterni hanno percorrenza lunga, i centrocampisti sono bravi, a iniziare da Capomaggio. In avanti avevano inizialmente Salvemini e Cuppone: Salvemini è forte per la categoria, Cuppone si è rotto. Ma la società è forte, se dovessero rimanere attaccati al gruppo di testa fino a gennaio, il Cerignola, sono certo che ci proverà“.

Intervistato da Il Mattino, in tempi più recenti, il dirigente salernitano parlò di un campionato che “non avrà una squadra che dominerà e prenderà il largo, sarà sempre tutto equilibrato”. Aggiungendo: “Ci sono tante squadre che possono dare fastidio al Benevento che però ha il vantaggio di essere primo e magari di poter, a volte, rallentare un po’. L’Avellino aveva recuperato un po’ di punti, poi ha avuto un rallentamento, ma resta temibile; il Monopoli sta facendo un gran campionato ed è la vera sorpresa. Bisogna stare attenti al Crotone, che sta risalendo. È una squadra di spessore con un ottimo allenatore e una società presente; terrei d’occhio anche il Catania, che ha una società importante e che nel girone di ritorno potrebbe risalire, magari facendo un importante mercato di riparazione”.

Pastore, dunque, ha sempre creduto nella possibilità di una risalita in classifica del Catania. Adesso che è operativo all’interno del club rossazzurro, vedremo se davvero la squadra di mister Toscano sarà in grado di dimostrare appieno il suo valore, vivendo un girone di ritorno intenso e caratterizzato da un cammino molto più regolare e soddisfacente.

