UFFICIALE – Pastore inserito nell’area tecnica diretta da Faggiano: “Grande occasione per me, sarà stimolante collaborare”

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club rende noto di aver ingaggiato il dirigente sportivo Ivano Pastore, nuovo collaboratore nell’ambito dell’area tecnica diretta da Daniele Faggiano.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Lo sviluppo del club attraverso l’inserimento di figure professionali in linea con la necessità di crescere e migliorare sempre in ogni settore, come abbiamo più volte ribadito, è per noi semplicemente fondamentale. L’arrivo di un esperto dirigente ad irrobustire ulteriormente la struttura dell’area tecnica è un segnale di concreta attenzione da parte del Presidente Pelligra, del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Sportiva. Accogliamo Ivano Pastore e gli auguriamo buon lavoro, sarà con la prima squadra già alla ripresa degli allenamenti”.

“Mi viene concessa una grande occasione in un contesto prestigioso del calcio italiano – aggiunge il dirigente salernitano classe 1970 – ne sono davvero entusiasta e al contempo sono consapevole delle responsabilità connesse. Catania Football Club è una società giovane ma naturalmente ambiziosa, come il suo Presidente. Con il vice presidente Grella si è subito stabilita un’intesa professionale profonda e il direttore Faggiano è una figura di riferimento per chi conosce l’Italia del calcio, sarà stimolante collaborare”.

Ivano Pastore si lega contrattualmente al Catania fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

