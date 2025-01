CURIOSITA’: Toscano sempre vittorioso nei precedenti col Benevento e con Auteri

Tre precedenti con il Benevento, tutti con vittorie. Tradizionalmente la squadra sannita porta bene al tecnico rossazzurro Domenico Toscano, che peraltro in carriera fa registrare anche precedenti vittoriosi al cospetto di formazioni guidate da Gaetano Auteri.

Toscano ha sfidato l’allenatore di Floridia tra il 2019 e lo scorso anno, vincendo in tutti i casi con il risultato di 1-0: il 12 ottobre 2019 ed il 26 febbraio 2020 imponendosi nel campionato di terza serie contro il Catanzaro a Reggio Calabria ed al “Ceravolo”. Nei mesi scorsi, nuova sconfitta per Auteri proprio al cospetto del Catania, in Sicilia, con il gol di Carpani decisivo ai fini della prima vittoria in questo campionato degli etnei.

A proposito delle sfide al cospetto del Benevento, tutti nel torneo di terza serie anche in questo caso, il 9 ottobre 2011 i sanniti furono sconfitti dalla Ternana di mister Toscano per 2-0 in Umbria. Stesso risultato a Benevento, sempre con l’allenatore calabrese seduto sulla panchina rossoverde. Poi, il 2 settembre scorso, il citato 1-0 favorevole al Catania.

