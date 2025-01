MERCATO – Corriere dello Sport: “Catanzaro, ipotesi Anastasio se parte Turicchia”

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Catanzaro potrebbe valutare l’ingaggio di un nuovo laterale sinistro. In particolare, qualora i calabresi dovessero interrompere il contratto di prestito con la Juventus per Riccardo Turicchia, con quest’ultimo che dunque rientrerebbe alla base, per la sostituzione del calciatore classe 2003 potrebbe puntare su Armando Anastasio. In tal caso però bisogna vedere se ci sarebbe apertura, da parte del Catania, ad intavolare un’eventuale trattativa. Il 28enne giocatore napoletano è approdato ai piedi dell’Etna in estate, avendo totalizzato fino a questo momento 20 presenze stagionali condite da un gol e due assist.

