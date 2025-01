MERCATO: Hraiech nuovo giocatore del Trapani, era stato accostato al Catania

Lo scorso 20 dicembre era emersa l’indiscrezione secondo cui sia il Catania che il Trapani stessero valutando l’ipotesi di formulare una proposta al Cesena per Saber Hraiech. Centrocampista italo-tunisino classe 1995, in bianconero ha trovato pochissimo spazio in questo torneo di Serie B. Lo stesso tecnico del Catania Mimmo Toscano ha avuto modo di allenare il ragazzo nelle ultime stagioni, contribuendo anche lui alla vittoria del campionato di C del Cesena. Nelle ultime ore si apprende che il Trapani ha messo nero su bianco, portando a termine l’operazione a titolo definitivo.

