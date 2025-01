DALLA SALA STAMPA – Guglielmotti: “Non sono sul mercato, ho massima fiducia”; Di Tacchio: “Siamo ancora in tempo per toglierci grandi soddisfazioni”

Le parole in sala stampa di Francesco Di Tacchio e Davide Guglielmotti, dopo il 3-1 che il Catania ha inflitto al Giugliano allo stadio “Angelo Massimino”:

DI TACCHIO: “Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo e riaccendere l’entusiasmo in questa grande piazza perchè sappiamo che i tifosi possono darci una grandissima mano. Ci crediamo, purtroppo gli infortuni fanno parte di questo lavoro. C’è stata una fase del campionato dove il mister si è ritrovato a doversi inventare tra virgolette nuove soluzioni. Dobbiamo lavorare tutti i giorni cercando di creare una mentalità forte perchè questa squadra possiede grandi valori soprattutto tecnici, che in questa categoria fanno la differenza. Abbiamo l’ambizione di poter fare qualcosa d’importante in una piazza altrettanto importante. Testa bassa, lavoriamo e ragioniamo partita dopo partita”.

“Contestazione dei tifosi? Sta solamente a noi riportare tutta questa gente dalla nostra parte. Solo con le prestazioni, la voglia di lottare su ogni pallone, di vincere ogni partita lo possiamo fare. Sappiamo cosa può dare il pubblico di Catania soprattutto in casa, perchè questo stadio non è facile. Ci ho giocato più volte da avversario e so cosa si prova. Se ritroviamo questo entusiasmo squadra, tifosi e ambiente possiamo toglierci grosse soddisfazioni. Siamo ancora in tempo per farlo“.

GUGLIELMOTTI: “Rumors di mercato sul mio conto? Io dalla società non ho mai avuto nessuna comunicazione negativa, anzi totalmente il contrario e che io non fossi neanche lontanamente sul mercato. Se ci sono le voci di mercato comunque va bene, io non ho assolutissimamente problemi, nè la voglia di andare via da questo club. Anzi, ho la voglia di vincere con il Catania. Chiaramente nel calcio non sempre è possibile vincere e realizzare doppiette. Io sono rientrato dopo una serie di defezioni, adesso incomincio a riprendere la gamba”.

“Le avversarie che ci incontrano, prima di tutto leggono i nostri nomi. Nomi che non c’entrano nulla con questa categoria. Dalle prossime gare penso che le avversarie cercheranno di arginare soprattutto gli esterni, in carriera mi è capitato tante volte. Starà a noi adottare altre strategie, come facciamo sempre con uno staff competente”.

“Dobbiamo essere sinceri nel dire che purtroppo abbiamo avuto tante defezioni, con giocatori che si sono anche sacrificati in ruoli magari non contestuali alle loro caratteristiche. Quando si creano queste situazioni non è facile per il giocatore e per la squadra. Non cerchiamo alibi però è un dato di fatto. Ad Avellino eravamo addirittura in 13. Bisogna dare atto che abbiamo fatto sempre – ve lo assicuro – il massimo in settimana con lo staff. Purtroppo ci sono annate dove capitano queste cose e annate dove invece va tutto liscio come l’olio. Sappiamo, comunque, di dovere lavorare fino in fondo al di là delle defezioni. Questo è quello che ci chiede la società”.

“Rabbia nell’esultanza? Quando si lavora per un obiettivo, lavori, vieni da problemi fisici e i risultati non li vedi magari ci può stare quello che era uno sfogo un pò liberatorio, ma chiarisco che non ce l’avevo con nessuno. Assolutamente. Non ho mai perso la fiducia perchè so come lavoro e so che se lo faccio nella maniera adeguata. La fiducia nei miei mezzi è sempre molto alta. Posso avere davanti il diavolo in persona e ci vado contro. A prescindere che giochi dall’inizio o entri in corso d’opera, l’importante è dare una mano alla squadra prima di tutto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***