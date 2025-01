BENEVENTO-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Benevento allo stadio “Ciro Vigorito” per la 21a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo avere piegato tra le mura amiche il Sorrento a fine 2024, iniziano il nuovo solare con una sconfitta per 3-1.

Catania che passa in svantaggio al 20′ del primo tempo con Lamesta ma trova la rete del pari grazie al solito Inglese (27′). Ad inizio ripresa è ancora la squadra di mister Toscano ad entrare nel tabellino dei marcatori. Stavolta lo fa con la splendida realizzazione dell’italo-spagnolo Jimenez. Poi, tra il 76′ ed il 78′, cambia tutto. Il Benevento riesce a ribaltare il risultato in virtù dei gol messi a segno da Lanini e Simonetti, ex di turno. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Benevento 3-2 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

