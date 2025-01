QUI CATANIA: primo allenamento per Dalmonte

Il Catania ha svolto in mattinata, al “Valentino Mazzola” di Misterbianco, la prima delle cinque sedute d’allenamento settimanali in preparazione della delicata trasferta di Cerignola. Presente il vice presidente ed amministratore delegato Vincenzo Grella.

Si è allenato con i suoi nuovi compagni di squadra il nuovo arrivato Nicola Dalmonte. Poco dopo l’ufficializzazione dell’ingaggio da parte della società rossazzurra, c’era anche il calciatore proveniente dalla Salernitana a sostenere gli allenamenti con il gruppo, sorridente e motivato, subito disponibile per il match di domenica pomeriggio allo stadio “Domenico Monterisi”. Arma in più a disposizione di Toscano in vista di una gara dal coefficiente di difficoltà elevato.

